‌ مرکز آموزش، تحقیقات و ظرفیت‌سازی گمرک جمهوری اسلامی ایران، از برگزاری دوره آموزشی جدید با موضوع «قوانین، مقررات و چگونگی تشریفات گمرکی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی» خبر داد.





‌ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه،این دوره آموزشی که با هدف ارتقای سطح دانش تخصصی پرسنل برگزار می‌شود، به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه آموزش مجازی «مهارات» (www.maharatha.ir) انجام خواهد گرفت. ‌

بر اساس اعلام مدیریت مرکز آموزش، این دوره آموزشی از روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ آغاز شده و تا روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

زمان برگزاری کلاس‌ها نیز از ساعت ۸:۳۰ صبح تا ۱۲:۰۰ ظهر برنامه‌ریزی شده است. ‌ این دوره آموزشی برای کارکنان از جمله متصدیان تخلیه و بارگیری، کاردان و کارشناسان امور گمرکی، ارزیابان، مدیران حقوقی، کارشناسان حراست و متخصصان فناوری اطلاعات مامور گارد و انتظامات در نظر گرفته شده است.

تأکید شده است که جهت دریافت گواهی پایان دوره، شرکت‌کنندگان باید حداقل ۸۰ درصد از مدت زمان آموزش را در سامانه حضور داشته باشند.