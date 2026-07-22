زیارت هر زائر اربعین حسینی به نیابت از یک شهید؛
چاپ، برش و آمادهسازی کارتهای طرح معنوی «نائبالشهید» ویژه شهدای استان مرکزی
در آستانه اربعین حسینی، مراحل چاپ، برش و آمادهسازی کارتهای طرح معنوی «نائبالشهید» ویژه شهدای استان مرکزی انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه اربعین حسینی، مراحل چاپ، برش و آمادهسازی کارتهای طرح معنوی «نائبالشهید» ویژه شهدای استان مرکزی با موفقیت انجام شد.
در این طرح، کارتهایی مزین به نام و تصویر شهدای والامقام استان مرکزی در موکبها، گذرگاههای مرزی و مسیر پیادهروی اربعین میان زائران توزیع میشود تا هر زائر، به نیابت از یک شهید، عازم زیارت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شود و ثواب این سفر معنوی را به روح آن شهید هدیه کند.
طرح «نائبالشهید» از سال ۱۳۹۴ به همت تشکل یادگاران شهدای استان مرکزی اجرا میشود و با هدف زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و پیوند فرهنگ ایثار و شهادت با حماسه بزرگ اربعین، هر ساله مورد استقبال زائران قرار میگیرد.
امسال نیز نام و تصویر شهدای استان مرکزی، همگام با گامهای عاشقان سیدالشهدا (ع)، راهی کربلای معلی خواهد شد.