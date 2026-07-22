به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،حمید ظهرابی در چهارمین نشست کمیته ملی طرح حفاظت از میش‌مرغ بر تقویت اقدامات حفاظتی برای صیانت از میش‌مرغ تأکید کرد و از آغاز برنامه احیای زیستگاه‌های تاریخی این گونه ارزشمند خبر داد.

وی همچنین خواستار تسریع در تکمیل زیرساخت‌های طرح تکثیر شد تا اقدامات برون‌زیستگاهی در کنار حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی، به حفظ این گونه کمک کند.

مدیر ملی پروژه میش‌مرغ هم با اشاره به دستاورد‌های دو سال گذشته، گفت: در حوزه درون‌زیستگاهی، با محوریت مدیریت زیستگاه‌های اصلی و پایش شبانه‌روزی، دستاورد‌های مثبتی حاصل شده است.

احمد زاده افزود:استفاده از ظرفیت جوامع محلی و به‌کارگیری نیروهای بومی تحت عنوان چیرگبانان در کنار آموزش و جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تهدیدها و پایداری جمعیت این گونه داشته است.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش نیز درباره دستاورد‌های برون‌زیستگاهی تصریح کرد: برای نخستین بار در کشور، ساخت و تجهیز سالن‌های تخصصی تکثیر و پرواز میش‌مرغ در حال انجام است که از طرح‌های کم‌نظیر در منطقه به شمار می‌رود.

پیمان ولی‌زاده، افزود: همزمان با توسعه برنامه‌های حفاظتی، مطالعات امکان‌سنجی برای احیای زیستگاه‌های تاریخی میش‌مرغ در استان کردستان آغاز شده است تا زمینه بازگشت این گونه به زیستگاه‌های پیشین و افزایش جمعیت آن فراهم شود.