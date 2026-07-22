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چهار فلسطینی در حملات سه شنبه شب ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه شهید شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ و به نقل از خبرگزاری فلسطینی «صفا» ، در حمله هوایی سه شنبه شب ارتش رژیم اسرائیل به خانهای در مرکز شهر غزه، چهار فلسطینی به شهادت رسیدند و تعدادی دیگر زخمی شدند.
صفا افزود که پیکر این شهدا به بیمارستان الشفاء در غرب شهر غزه منتقل شدند.
با شهادت این چهار نفر، شمار شهدای روز سه شنبه در غزه به ۱۳ نفر افزایش یافت.
خبرگزاری صفا همچنین بامداد چهارشنبه گزارش داد که گلولهباران و حملات ارتش رژیم صهیونیستی در مناطقی از شرق شهر غزه و جنوب خان یونس در جنوب نوار غزه ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، تانکهای ارتش رژیم صهیونیستی به خیابان السکه در جنوب شرقی محله زیتون و خودروهای زرهی اسرائیل تحت حمایت جنگندهها و آتش سنگین توپخانه این رژیم به شرق تقاطع الدولا در شرق شهر غزه پیشروی کردند.
خبرگزاری صفا اضافه کرد که این منطقه علاوه بر عملیات تخریب گسترده ارتش رژیم اسرائیل در شرق شهر، شاهد آتش سنگین تانک و گلولهباران مداوم توپخانه بود و یک بمب صوتی نیز در آسمان جنوب شرقی شهر غزه منفجر شد.
این خبرگزاری فلسطینی اشاره کرد که نیروهای ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل، گلولههای منور را در جنوب شرقی خان یونس شلیک کردند که همزمان با تیراندازی سنگین تانکهای ارتش این رژیم در شرق شهر القراره در شمال شهر بود.
ارتش رژیم صهیونیستی همچنین عملیات تخریب در جنوب خان یونس را انجام داد که همزمان صدای انفجاری در جنوب شهر شنیده شد.
حمله رژیم صهیونیستی به شهرها و اردوگاههای پناهندگان در کرانه باختری
نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی بامداد چهارشنبه نیز مجموعهای از حملات را علیه شهرها، شهرستانها و اردوگاههای پناهندگان در سراسر کرانه باختری آغاز کردند، این حملات شامل تفتیش خانهها و دستگیری فلسطینیها بود که همزمان با حملات شهرکنشینان صهیونیست انجام شد.
در استان رامالله، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به روستاها و شهرکهای المزرعه الشرقیه، سردا، برقا، دیر جریر، بیتونیا و ترمسعیا حمله کردند و یک مرد جوان اهل المزرعه الشرقیه را دستگیر کردند.
آنها همچنین پس از حمله شهرکنشینان صهیونیست به حومه شهر، به ترمسعیا حمله کردند.
ترمسعیا شاهد حمله شهرکنشینان صهیونیست شامل تیراندازی سنگین به سمت خانههای فلسطینی و آتش زدن زمینها و املاک ساکنان بود.
در استان نابلس، نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل از سمت خیابان السکه و شهرک بیتا به شهر نابلس حمله کردند و در جریان تهاجم مداوم خود به این شهر، به تعدادی از خانهها حمله کردند.
همچنین شهرکنشینان صهیونیست به خانهای در نزدیکی ایست بازرسی المربعه در جنوب نابلس حمله کردند و درگیریهایی بین شهرکنشینان صهیونیست و ساکنان روستای جالود در جنوب شرقی شهر، مقابله کردند.
در استان جنین، نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل با حمله به شهر قباطیه در جنوب شهر ۶ مرد جوان را دستگیر کردند.
در استان قلقیلیه نیز نیروهای رژیم صهیونیستی از سمت ایست بازرسی شمالی به شهر حمله کردند و به خانهای در خیابان الحدیقه و خانه دیگری در محله النقار و همچنین یک انبار در همان محله یورش بردند و پس از حمله به کارگران نوار غزه، آنها را دستگیر کردند.
در استان طوباس نیز نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل به شهر طوباس و شهرک طمون در جنوب آن حمله کردند و در جریان این حمله مداوم به چندین خانه یورش بردند.
در استان بیت لحم، نیروهای رژیم اشغالگر اسرائیل به منطقه دوحه در غرب شهر حمله کردند با یورش به چندین خانه، ۲ مرد جوان را دستگیر کردند.
در استان الخلیل، نظامیان ارتش تروریستی رژیم اسرائیل با یورش به منطقه ابو کتیله، اقدام به شلیک گاز اشکآور و نارنجکهای بیحس کردند. آنها همچنین به شهرهای بیت امر و السموع و اردوگاه پناهندگان العروب حمله کردند و به خانههای در چند منطقه یورش بردند.
در آستان قدس نیز نیروهای ارتش اشغالگر اسرائیل به شهرک بیرنبالا در شمال غربی قدس اشغالی حمله کردند و پس از یورش به خانه آنها در حومه «الاقباط» در شهرک الرام، یک مرد فلسطینی و همسرش را دستگیر کردند.
در عین حال شهرکنشینان صهیونیست، تحت حمایت نیروهای رژیم اشغالگر به شهر حزما، در شمال قدس اشغالی یورش بردند.
رژیم صهیونیستی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران روی بیاورد.
جنبش مقاومت اسلامی حماس روز پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۴ با صدور بیانیهای به طور رسمی دستیابی به توافق پایان جنگ در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز ظهر جمعه ۱۸ مهر ۱۴۰۴ به صورت رسمی از اجرایی شدن آتشبس در نوار غزه خبر داد، اما در ادامه با نقض آتش بس، همچنان به کارشکنی در اجرای آن و حملات خود علیه مردم مظلوم غزه ادامه میدهد.
تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه با حمایت آمریکا علاوه بر نسلکشی فلسطینیها، ویرانی گستردهای بر جای گذاشت که منجر به نابودی ۹۰ درصد زیرساختهای نوار غزه شده است و سازمان ملل متحد هزینه بازسازی این خسارتها را حدود ۷۰ میلیارد دلار برآورد کرده است.