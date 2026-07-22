استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های مولد در استان، گفت: هر مجموعه‌ای که در مسیر افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت امنیت غذایی کشور گام بردارد، از حمایت و همراهی مدیریت استان برخوردار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیران مجتمع دامپروری اشراق، از مجموعه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان، در ادامه برنامه‌های خود در استان، با استاندار کرمانشاه دیدار و درباره مسائل و ظرفیت‌های توسعه این مجتمع به گفت‌و‌گو پرداختند.

در این نشست، موضوعات مرتبط با رفع موانع حقوقی و اسنادی مجتمع دامپروری اشراق، روند توسعه فعالیت‌های این مجموعه و همچنین زمینه‌های سرمایه‌گذاری جدید در بخش کشاورزی و دامپروری استان مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در این دیدار با اشاره به بررسی مسائل حقوقی و اسنادی این مجتمع، اظهار کرد: برای تسریع در رفع این موضوعات، تقسیم کار مشخصی میان دستگاه‌های مسئول انجام شده است و با بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، تلاش خواهیم کرد مشکلات موجود در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

دکتر منوچهر حبیبی افزود: هر میزان که در چارچوب قوانین و اختیارات استان امکان حمایت و تسهیل امور وجود داشته باشد، آن را در خدمت سرمایه‌گذاران قرار خواهیم داد؛ زیرا فعالیت این مجموعه‌ها به طور مستقیم در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان مؤثر است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه امروز تولید و اشتغال از مهمترین نیاز‌های کشور به شمار می‌رود، بیان کرد: هر مجموعه‌ای که در این مسیر گام بردارد، در حقیقت در خط مقدم جهاد اقتصادی قرار دارد و حمایت از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی از اولویت‌های مدیریت استان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده کرمانشاه در حوزه کشاورزی، دامپروری و کشت و صنعت، خاطرنشان کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از اقلیم مناسب، منابع آب، اراضی مستعد و موقعیت جغرافیایی مطلوب، از ظرفیت‌های کم‌نظیری برای توسعه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته برخوردار است و این ظرفیت‌ها باید بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

استاندار کرمانشاه همچنین از مدیران مجتمع دامپروری اشراق خواست ضمن توسعه فعالیت‌های موجود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید در استان، به‌ویژه در حوزه دامپروری، کشت و صنعت، باغداری و صنایع وابسته را مورد توجه قرار دهند.

دکتر حبیبی افزود: مدیریت استان آمادگی دارد در چارچوب ضوابط قانونی، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اجرای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

وی پیگیری مستمر امور اجرایی را لازمه موفقیت طرح‌های سرمایه‌گذاری دانست و گفت: استانداری کرمانشاه با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، حمایت و همراهی لازم را برای رفع موانع و تسهیل روند اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری در استان به عمل خواهد آورد.