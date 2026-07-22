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رئیس دانشگاه تهران گفت: دانشگاه تهران چند کار مهم کاربردی و ملی برای دولت انجام داده، کارگروه بحران آب، کارگروه امنیت غذایی، فعالیتهای ملی در حوزه انرژی و برق این همکاریها سطح توقع دولت را از دانشگاه بالا برده است و دولت انتظار دارد که دانشگاه در همه بحرانها و مسائل کلان کشور کمک کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر محمدحسین امید در آخرین جلسه شورای دانشگاه در سال تحصیلی ۱۴۰۵ افزود: در این دوره شورا، تلاش بر این بود که نظرات اعضای محترم در سیاستگذاریهای کلان دانشگاه مورد توجه قرار گیرد. تقریباً همه تصمیمات و آئین نامههای کلیدی دانشگاه در این دوره در شورا مطرح و به رأی و نظر اعضا گذاشته شد. امیدوارم این روند در آینده تقویت شود تا شورای دانشگاه که یکی از ارکان مهم دانشگاه است، نقش کاملتری در مسائل دانشگاه داشته باشد».
دکتر امید گفت: «در سال تحصیلی آینده، دانشگاه یک برنامه تحولی جدی دارد که آن کوچکسازی ستاد و سبکسازی روندها در حوزههای اصلی آموزش، اداری-مالی، برنامه و بودجه و پژوهش است. همه باید بپذیریم که کار ستاد، سیاستگذاری است و نه اجرا و به همین دلیل، اجرا باید به واحدها واگذار شود. در ستاد هم آنچه باقی میماند، باید فرآیندهایش بازنگری و هوشمندسازی شود که این کار مدتی است آغاز شده و ستاد هوش مصنوعی دانشگاه در این زمینه به خوبی فعال است».
رئیس دانشگاه در خصوص ارتقای جایگاه بینالمللی دانشگاه نیز با اشاره به نتایج رتبهبندیها گفت: «اگرچه دانشگاه تهران، همچنان در صدر دانشگاههای کشور است، اما باید این واقعیت را بپذیریم که جایگاه ما در دنیا شایسته نیست. تلاشهای جدی در این زمینه از یک سال قبل آغاز شده که از جمله این کارها، همکاری در تولیدات مشترک علمی با دانشگاه علوم پزشکی است و صندوق مشترکی در همین راستا تأسیس شده و عملکرد خوبی هم در این مدت داشته است. به هر حال این موضوع از برنامههای اصلی و مهم دانشگاه است».
دکتر امید گفت: «در عرصه مسئولیت اجتماعی که از جمله مأموریتهای مهم دانشگاههاست، خوشبختانه دانشگاه تهران در کشور پیشرو است. ما چند کار مهم کاربردی و ملی برای دولت انجام دادیم، مثل کارگروه بحران آب، کارگروه امنیت غذایی، فعالیتهای ملی در حوزه انرژی و برق و اخیراً هم در حوزه مدیریت؛ مجموعه این همکاریها سطح توقع دولت را از دانشگاه بالا برده است و دولت انتظار دارد که دانشگاه در همه بحرانها و مسائل کلان کشور ورود و کمک کند. بنابراین از همه همکاران و رؤسای واحدها میخواهم این موضوع را به طور جدی در اولویت قرار دهند».
رئیس دانشگاه افزود: «استفاده از برخی ظرفیتهای ملّی هم در کنار وظایف دانشگاه در سطح ملی باید مورد توجه باشد. مثل موضوع «اعتبار مالیاتی» که ظرفیت بسیار بزرگی است. به هر حال چیزی که واضح است این است که دولت از این پس هیچ بودجهای برای کارهای عمرانی ندارد و باید از چنین ظرفیتهایی استفاده شود».
در ادامه این جلسه، و در بخش پیش از دستور، خانم دکتر الهام امینزاده، معاون بینالملل دانشگاه، گزارشی از اجلاس افقهای نو در روابط بینالملل ارائه کرد. بحث فرصتهای مطالعاتی مأموریتهای پژوهشی، کنفرانسهای بینالمللی و آئیننامه گرنت، موضوعات دیگری بود که در گزارش معاون بینالملل دانشگاه به آنها پرداخته شد.
در بخش دیگری از جلسه، خانم دکتر سمیه فدایینژاد، معاون آموزشی دانشگاه تهران، گزارشی از فعالیتهای حوزه آموزش دانشگاه، از جمله اصلاح فرایند ترفیع اعضای هیأت علمی و حذف ایستگاههای اضافی در این فرآیند، نظارت بر نحوه برگزاری آزمونهای دکتری و اقدامات انجامشده در حوزه پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان ارائه کرد.