تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیدار پلی آف و در رقابتی سرنوشت ساز امروز چهارشنبه، سی و یکم تیر به مصاف مس رفسنجان می رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم‌های نفت آبادان و مس رفسنجان در دیدار پلی آف برای صعود به لیگ برتر فوتبال کشور از ساعت ۱۸:۴۵ امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در مقابل هم صف آرایی می کنند.

این دیدار در هفته سی و پنجم لیگ دسته اول برای صعود یکی از ۲ تیم به لیگ برتر برگزار می شود.

شاگردان غلامرضا خلیفه با پیروزی در مسابقه قبلی و دشت ۳ امتیاز آن مجموعا ۶۰ امتیازی شدند و با کسب رتبه سوم جدول لیگ دسته اول کشور مجوز حضور در پلی آف صعود به لیگ برتر را بدست آوردند.

حالا قرار است این دیدار حساس امروز در تهران در ورزشگاه شهر قدس با استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی برگزار شود.

وحید کاظمی به عنوان داور و موعود بنیادی فر به عنوان کمک داور ویدئویی در این دیدار صوت می زنند.

با این حال مس رفسنجان تیمی که با وجود قرار گرفتن در رتبه پایانی جدول لیگ برتر، برگزاری چنین مسابقه‌ای را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید حاضر نیست در آن شرکت کند. اعتراض آنها به حدی است که فراتر از مصاحبه‌ها، پرونده‌ای را به دادگاه بین المللی ورزش هم برده‌اند.

سرمربی صنعت نفت آبادان هم گفت: ما اگر به این مرحله رسیدیم فوتبالی رسیدیم. تیم نفت آبادان قریب به یکسال است که درگیر مسابقات است. ۳۴ بازی کردیم و ۶۰ امتیاز به دست آوردیم. ضمن احترام به مس رفسنجان و مردم این شهر و اعضای تیم مس، باید بگویم که این تیم ۱۵ امتیاز کسب کرده است. آنها هفته‌ها در قعر جدول لیگ برتر بودند.

در همین راستان استاندار خوزستان هم با اشاره به اهمیت برگزاری مسابقه پلی‌آف بین تیم‌های نفت آبادان و مس رفسنجان، اظهار کرد: در جریان یک تماس تلفنی با وزیر ورزش و جوانان، ضرورت برگزاری دیدار تیم نفت آبادان با مس رفسنجان را مطرح کردم تا روند مسابقه به گونه‌ای پیش برود که حق نماینده استان در این رقابت حساس محفوظ بماند.