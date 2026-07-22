تمامی ادارات شهرستان هیرمند در شمال سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان شدید و کاهش دید تعطیل شد؛ ادارات هامون، زابل و نیمروز امروز ۲ ساعت زودتر تعطیل خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری شهرستان هیرمند، بنا به تصمیم ستاد مدیریت بحران این شهرستان و موافقت مدیریت بحران استانداری سیستان وبلوچستان با توجه به تداوم طوفان کاهش دید و افزایش غلظت ریزگرد‌ها روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان و بانک‌ها تعطیل شد.

این تصمیم به استثنای دستگاه‌های امدادی، درمانی و خدمات رسان است.