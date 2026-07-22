کافئین، وابستگی‌آور است و افرادی که به طور منظم نوشیدنی‌های انرژی‌زا و حاوی کافئین مصرف می‌کنند، معمولاً به سردرد، یبوست، تحریک‌پذیری و زودرنجی مبتلا می‌شوند.

سردرد، یبوست، تحریک‌پذیری و زودرنجی، عوارض نوشیدنی انرژی‌زا

سردرد، یبوست، تحریک‌پذیری و زودرنجی، عوارض نوشیدنی انرژی‌زا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نوشیدنی انرژی زا محبوبیت زیادی دارد و معمولا به عنوان یک راهکار برای دوری از خستگی و رسیدن به شادابی در نظر گرفته می‌شود. اما باید بدانیم این نوشیدنی در بدن چه واکنش‌هایی به همراه دارد؟

۲۴ ساعت پس از نوشیدن یک نوشیدنی انرژی‌زا چه اتفاقی در بدن می‌افتد؟

در ادامه روند تغییراتی را که از لحظه نوشیدن یک نوشیدنی انرژی‌زا تا بروز اثرات آن و حتی علائم ترک کافئین در بدن رخ می‌دهد مرور می‌کنیم.



۱۰ دقیقه بعد از مصرف

پس از نوشیدن یک نوشیدنی انرژی‌زا، حدود ۱۰ دقیقه طول می‌کشد تا کافئین وارد جریان خون شود. در این زمان، ضربان قلب و فشار خون شروع به افزایش می‌کنند.

۱۵ تا ۴۵ دقیقه بعد از مصرف

در این بازه زمانی غلظت کافئین در خون به بیشترین میزان خود می‌رسد. در نتیجه احساس هوشیاری بیشتری خواهید داشت. کافئین به‌عنوان یک ماده محرک تمرکز ذهنی و میزان بیداری شما را افزایش می‌دهد.



۳۰ تا ۵۰ دقیقه بعد از مصرف

در این مرحله تمام کافئین موجود در نوشیدنی به طور کامل جذب بدن شده است. همچنین کبد با آزاد کردن مقدار بیشتری قند به جریان خون به این وضعیت واکنش نشان می‌دهد.



یک ساعت بعد از مصرف

حدود یک ساعت پس از مصرف بدن به تدریج وارد مرحله افت قند خون می‌شود و اثرات محرک کافئین نیز کم‌کم کاهش پیدا می‌کند. در این زمان ممکن است احساس خستگی کنید و سطح انرژی‌تان افت کند.



۵ تا ۶ ساعت بعد از مصرف

این مدت نیمه‌عمر کافئین محسوب می‌شود. یعنی بدن برای کاهش ۵۰ درصد از کافئین موجود در جریان خون به حدود ۵ تا ۶ ساعت زمان نیاز دارد.

در زنانی که از قرص‌های ضدبارداری خوراکی استفاده می‌کنند این فرایند تقریباً دو برابر بیشتر طول می‌کشد.



۱۲ ساعت بعد از مصرف

برای بیشتر افراد حدود ۱۲ ساعت زمان لازم است تا کافئین به طور کامل از جریان خون حذف شود. البته سرعت این فرایند به عوامل مختلفی مانند سن، میزان فعالیت بدنی، وضعیت سلامت و متابولیسم بدن بستگی دارد.



۱۲ تا ۲۴ ساعت بعد از مصرف

از آنجا که کافئین یک ماده وابستگی‌آور است افرادی که به طور منظم نوشیدنی‌های حاوی کافئین مصرف می‌کنند ممکن است ۱۲ تا ۲۴ ساعت پس از آخرین مصرف علائم ترک را تجربه کنند.

این علائم معمولاً شامل این موارد است:

سردرد

تحریک‌پذیری و زودرنجی

یبوست



۷ تا ۱۲ روز بعد از مصرف

مطالعات نشان داده‌اند که بین ۷ تا ۱۲ روز طول می‌کشد تا بدن به میزان معمول مصرف کافئین عادت کند.

در نتیجه پس از این مدت بدن نسبت به کافئین تحمل بیشتری پیدا می‌کند و اثرات محرک آن مانند افزایش انرژی و هوشیاری نسبت به گذشته کمتر احساس خواهد شد.