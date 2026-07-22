اهالی شهرستان رباط کریم در یکصد و چهل و سومین قرار شبانه، در تجمعی برای خونخواهی رهبر شهید، ضمن تجلیل از استقامت مردم جنوب کشور، از پاسخ‌های مقتدرانه نیرو‌های مسلح به دشمن آمریکایی-صهیونیستی قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در صدوچهل و سومین قرار شبانه، مردم رباط کریم با حضور در تجمعی برای خونخواهی رهبر شهید، همبستگی قلبی خود را با مردم جنوب کشور ابراز داشتند و آنان را الگوی والای استقامت، شجاعت و پایداری نامیدند. حاضرین در این تجمع بر حمایت و پشتیبانی همه‌جانبه از مناطق جنوبی کشور تأکید کردند.



شرکت‌کنندگان در این اجتماع پرشور، همچنین نیروهای مسلح را بازوانی قوی، شجاع و اسطوره دفاع از میهن اسلامی خطاب نمودند. در این تجمع، از پاسخ‌های کوبنده و پشیمان‌کننده این دلیرمردان در برابر دشمن و ضرباتی که منجر به تخریب ماشین جنگی آمریکایی-صهیونیستی شد، قدردانی شد. این حضور گسترده، نمادی از اراده راسخ مردم رباط کریم در مسیر دفاع از عزت و ناموس میهن است.