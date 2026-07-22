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تشییع ۶۸ قطعه از اعضای تازه تفحص شده شهدای شجره طیبه میناب آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان گفت: پس از ۴ ماه مجدد محل شهادت دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تفحص شد و این شمار قطعه از اعضای بدن متعلق به ۳۴ شهید است.
عطا الله ناوکی افزود: قطعات اعضای بدن برای آزمایشهای DNA به استانهای همجوار ارسال شد.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران هرمزگان افزود: چهار پیکر که به صورت نیمه سوز، اما سالم بوده در جاهای مخصوص خودشان در گلزار شهدا دفن میشوند.
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ناوکی گفت: تعداد دیگر با هماهنگی با خانوادههای شهدا به صورت تجمیعی در گلزار شهدای میناب دفن میشوند.
در حمله موشکی ارتش جنایتکار آمریکایی صهیونی روز ۹ اسفند به دبستان شجره طیبه شهر میناب ۱۶۵ دانش آموز و فرهنگی به شهادت رسیدند.