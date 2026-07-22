به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان گفت: ماموران یگان حفاظت پارک ملی بختگان هنگام پایش، کنترل و ایست و بازرسی در محدوده پارک ملی به ۲ نفر مشکوک شدند.

رامین پریسایی افزود: پس از بررسی مشخص شد این افراد برخلاف قوانین و مقررات، اقدام به شکار و زنده‌گیری ۲ قطعه کبک کرده‌اند و ماموران ضمن دستگیری متخلفان، برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بختگان بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.