پنجاه‌ونهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در مانیل، پایتخت فیلیپین، با تأکید بر ضرورت همگرایی کشور‌های عضو برای مقابله با چالش‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقه آغاز به کار کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «ماریا ترزا لازارو» وزیر امور خارجه فیلیپین در آیین افتتاح این نشست، با اشاره به افزایش بی‌ثباتی و پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی در جهان، خواستار اتخاذ رویکردی فعال و هماهنگ از سوی کشور‌های عضو آسه‌آن برای مدیریت بحران‌های پیش‌رو شد.

وی با اشاره به شعار ریاست دوره‌ای فیلیپین بر آسه‌آن در سال ۲۰۲۶ با عنوان «آینده‌مان را با هم هدایت می‌کنیم»، گفت کشور‌های عضو نباید تنها دنباله‌رو تحولات باشند، بلکه باید با همکاری یکدیگر مسیر آینده منطقه را ترسیم کنند.

وزیر امور خارجه فیلیپین همچنین پیمان دوستی و همکاری آسه‌آن (TAC) را که امسال پنجاهمین سالگرد تصویب آن است، مهم‌ترین پایه ثبات منطقه‌ای دانست و تأکید کرد اصول احترام متقابل به حاکمیت کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات همچنان اساس همکاری‌های آسه‌آن را تشکیل می‌دهد.

وزیران امور خارجه کشور‌های عضو در این نشست، روند اجرای برنامه‌های آسه‌آن در سه حوزه امنیتی ـ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ـ فرهنگی را بررسی کرده و پیشنهاد‌های خود را برای ارائه در اجلاس سران آسه‌آن که آبان‌ماه امسال برگزار خواهد شد، تدوین می‌کنند.

تقویت نقش محوری آسه‌آن، پیشبرد «چشم‌انداز جامعه آسه‌آن ۲۰۴۵» و گسترش همکاری با شرکای گفت‌وگویی این اتحادیه نیز از دیگر محور‌های مذاکرات است.

انتظار می‌رود مسائل امنیتی منطقه، از جمله تلاش برای احیای روند صلح در میانمار، ادامه مذاکرات آسه‌آن و چین درباره تدوین «قانون رفتار در دریای چین جنوبی» و پیامد‌های اقتصادی بحران‌های جهانی بر امنیت انرژی و مسیر‌های تجاری، در صدر دستور کار این نشست قرار داشته باشد.

نشست‌های مانیل تا ۲۴ ژوئیه ادامه خواهد داشت و در حاشیه آن، نشست‌های آسه‌آن با شرکای گفت‌و‌گو، آسه‌آن به‌علاوه سه، اجلاس شرق آسیا و مجمع منطقه‌ای آسه‌آن نیز با حضور قدرت‌های مهمی از جمله آمریکا، چین، روسیه، ژاپن، هند و اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد.