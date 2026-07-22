رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران، از اعمال محدودیت تردد در محور هراز به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴ و ۵ و تونل سپاسد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از اعمال محدودیت تردد در محور هراز به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴ و ۵ و تونل سپاسد خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: مقرر شد به‌منظور اجرای عملیات احداث روشنایی تونل‌های ۲، ۴ و ۵ و تونل سپاسد در محور هراز، محدودیت‌های تردد در این محور اعمال شود.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران افزود: بر این اساس، از تاریخ ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ لغایت ۱۴۰۵/۰۵/۲۰، در روز‌های یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۰۵:۰۰ روز بعد، به‌جز روز‌های شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه، تردد در محدوده اجرای عملیات با محدودیت مواجه خواهد بود.

سرهنگ عبادی با تأکید بر ضرورت همکاری رانندگان و کاربران جاده‌ای خاطرنشان کرد: تردد در این محدوده با رعایت جوانب احتیاط و هماهنگی عوامل اجرایی امکان‌پذیر بوده و رانندگان ضمن توجه کامل به علائم و تابلو‌های هشداردهنده، توصیه‌های عوامل پلیس راه و راهداری را جدی بگیرند.

وی در پایان از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر و رعایت محدودیت‌های اعلام‌شده، با عوامل پلیس راه و راهداری همکاری لازم را داشته باشند.