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معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: آزمونهای مجازی نمیتوانند همانند آزمونهای حضوری عدالت آموزشی، کیفیت سنجش و عمق یادگیری را تضمین کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: بررسیهای انجامشده در ایران و سایر کشورهای جهان نشان میدهد که میانگین نمرات دانشجویان افزایش یافته است، اما این افزایش الزاماً به معنای ارتقای کیفیت یادگیری نیست.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: مطالعات جهانی نشان میدهد که همزمان با افزایش نمرات، کیفیت یادگیری دانشجویان کاهش یافته است و این موضوع نشان میدهد که نظام ارزیابی با یک عارضه جدی روبهرو است و بایدبه آن توجه و برای آن راهکارهای مناسب اندیشیده شود.
واحدی با تأکید بر اینکه آزمونهای مجازی نمیتوانند همانند آزمونهای حضوری عدالت آموزشی، کیفیت سنجش و عمق یادگیری را تضمین کنند، درباره برنامههای وزارت علوم در این باره گفت: اگر شرایط فراهم شود آزمون حضوری همچنان بهترین شیوه برای ارزیابی واقعی دانشجویان است و در صورت فراهم بودن شرایط، اولویت وزارت علوم برگزاری امتحانات به صورت حضوری خواهد بود.
وی ادامه داد: یکی از برنامههای در دست بررسی، استفاده از آزمونهای توزیعشده و متنوع است تا فرآیند ارزیابی تنها به یک آزمون پایانترم محدود نباشد.
معاون آموزشی وزارت علوم افزود: وزارت علوم همچنین در حال بررسی تقویت سایر مؤلفههای ارزشیابی از جمله آزمونهای کوتاه (کوییز)، تکالیف، تمرینها و پروژههایی است که با تعامل مستقیم استاد و دانشجو انجام میشود تا سهم امتحان پایانترم در نمره نهایی کاهش یافته و ارزیابی دقیقتری از میزان یادگیری دانشجویان صورت گیرد.