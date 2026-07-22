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نشریه انگلیسی گاردین به نقل از یمنیها نوشت: تنگه باب المندب - در انتهای جنوبی دریای سرخ، که معمولاً حدود ۱۲ درصد از تجارت جهان از آن عبور میکند - در پاسخ به محاصره ناعادلانه یمنیها به مدت بیش از ۱۰ سال" توسط عربستان سعودی، به روی سعودیها بسته خواهد شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، گاردین افزود: حوثیهای یمن که تحت حمایت ایران هستند، پس از تبادل آتش هفته گذشته نخستین بار در سالهای اخیر، اعلام کردند که محاصره دریایی فوری عربستان سعودی در دریای سرخ را اعمال میکنند.
عربستان سعودی در واکنش اعلام کرد: تمام اقدامات لازم را برای محافظت از کشتیهای خود مطابق با قوانین بینالمللی انجام خواهد داد.
گاردین افزود: دهمین شب متوالی حملات هوایی آمریکا، تهران را مجبور به کاهش کنترل خود بر تنگه هرمز، مسیری حیاتی برای تأمین انرژی جهانی، نکرده است. اما حتی با وجود اینکه رئیس جمهور ایران گفت: این کشور به "جنگ تمام عیار" بازگشته است، وزیر کشور ایران برای مذاکره به پاکستان - میانجی کلیدی در این درگیری - سفر کرد.
قیمت نفت پس از رسیدن به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته در جلسه قبل، کاهش یافت و به حدود ۸۸.۸۷ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه سپتامبر با ۸۲.۴۷ دلار در هر بشکه ثابت ماند.
دموکراتها با استناد به کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حملات ایران، از ترامپ خواستهاند که در بحبوحه نگرانی گسترده در مورد افزایش تلفات، فوراً از سرگیری جنگ با ایران را لغو کند.