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مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تأکید بر ضرورت آمادگی جسمانی پیش از پیادهروی اربعین، رعایت اصول صحیح راه رفتن، انتخاب کفش استاندارد، انجام حرکات کششی، استراحت منظم و تأمین آب مورد نیاز بدن را از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آسیبهای عضلانی و اسکلتی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین نگهبان سیوکی مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: پیادهروی طولانیمدت، بهویژه در هوای گرم و مسیرهای طولانی، فشار زیادی به عضلات، مفاصل و ستون فقرات وارد میکند. از این رو، زائران باید پیش از آغاز سفر، آمادگی جسمانی خود را تقویت کرده و اصول صحیح پیادهروی را رعایت کنند تا احتمال بروز آسیب کاهش یابد.
وی انتخاب کفش مناسب را مهمترین اصل در پیادهروی دانست و افزود: استفاده از کفشهای ورزشی استاندارد، سبک و دارای کفی نرم، فشار وارد بر کف پا، زانو و ستون فقرات را کاهش میدهد. در مقابل، پوشیدن کفشهای نامناسب یا نو که هنوز با فرم پا هماهنگ نشدهاند، خطر ایجاد تاول، درد کف پا و آسیبهای عضلانی و اسکلتی را افزایش میدهد.
مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد همچنین به زائرانی که از کمردرد، زانودرد یا دردهای مزمن مفصلی رنج میبرند توصیه کرد مسیرهای طولانی را بدون توقف طی نکنند و در فواصل زمانی منظم استراحت داشته باشند. به گفته وی، استفاده از زانوبند، کمربند طبی یا سایر وسایل حمایتی نیز تنها با تجویز پزشک یا متخصص فیزیوتراپی توصیه میشود.
نگهبان سیوکی انجام حرکات کششی پیش از آغاز پیادهروی را ضروری دانست و گفت: گرم کردن عضلات و انجام تمرینات کششی سبک برای گردن، شانه، کمر، ران و ساق پا، بدن را برای فعالیت طولانی آماده کرده و احتمال گرفتگی عضلات، خستگی زودرس و آسیبهای اسکلتی ـ عضلانی را کاهش میدهد.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ وضعیت صحیح بدن هنگام راه رفتن افزود: زائران باید ستون فقرات را در وضعیت طبیعی نگه دارند، از خم شدن یا قوز کردن خودداری کنند و سر و شانهها را در وضعیت مناسب قرار دهند. رعایت این اصول باعث توزیع متعادل فشار بر مفاصل و عضلات شده و از بروز درد در نواحی کمر، گردن و زانو پیشگیری میکند.
این متخصص فیزیوتراپی درباره استراحت در طول مسیر نیز گفت: برای کاهش ورم پاها، بهتر است افراد هنگام استراحت به پشت دراز کشیده و پاهای خود را بالاتر از سطح بدن قرار دهند تا بازگشت جریان خون بهبود یافته و احساس خستگی و سنگینی پاها کاهش یابد.
وی تأمین آب مورد نیاز بدن را از دیگر نکات مهم در پیادهروی اربعین برشمرد و افزود: نوشیدن مداوم آب با دمای متعادل از کمآبی بدن و گرمازدگی جلوگیری میکند. کمآبی علاوه بر کاهش توان جسمی، میتواند دردهای ناشی از مشکلات ستون فقرات، بهویژه دیسک گردن و کمر را تشدید کند. همچنین مصرف غذاهای سبک، کمچرب و زودهضم به حفظ انرژی و کاهش احساس سنگینی در طول مسیر کمک میکند.
نگهبان سیوکی با اشاره به اهمیت تنفس صحیح هنگام پیادهروی اظهار کرد: بهترین شیوه تنفس، دم از طریق بینی و بازدم از طریق دهان است؛ روشی که اکسیژنرسانی به عضلات و مغز را بهبود میبخشد و موجب کاهش خستگی میشود. به گفته وی، تنفس صرفاً از طریق دهان باعث خشکی دهان و گلو شده و تحمل فعالیت بدنی را کاهش میدهد.
مدیر گروه فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پایان با بیان اینکه سلامت جسمی، زمینهساز انجام بهتر این سفر معنوی است، تأکید کرد: زائران با رعایت اصول صحیح پیادهروی، استفاده از تجهیزات مناسب، استراحت کافی، تغذیه سالم، مصرف آب کافی و حفظ وضعیت صحیح بدن، میتوانند ضمن پیشگیری از آسیبهای عضلانی و مفصلی، پیادهروی اربعین را با سلامت و آرامش بیشتری به پایان برسانند.