پیشبینی تولید ۴ هزار تن عسل در لرستان
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از چهارهزار تن عسل در استان تولید شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان از پیشبینی تولید بیش از چهارهزار تن عسل در لرستان طی سال جاری خبر داد و اظهار داشت: حدود نیمی از این میزان، مازاد بر نیاز مصرفی استان بوده و به سایر استانهای کشور ارسال میشود.
حبیبالله نامداری با اشاره به ظرفیت بالای صنعت زنبورداری در لرستان، اظهار کرد: هماکنون بیش از سه هزار و ۳۰۰ زنبوردار در استان فعالیت دارند و ۴۰۰ هزار کلنی زنبورعسل در لرستان نگهداری میشود که این ظرفیت، جایگاه ویژهای برای استان در تولید عسل کشور ایجاد کرده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: نیاز سالانه استان به عسل حدود هزار و ۶۰۰ تن است و باتوجهبه پیشبینی تولید بیش از چهارهزار تن، نیمی از عسل تولیدی بهعنوان مازاد، به بازار سایر استانهای کشور عرضه میشود.
نامداری با تأکید بر ضرورت افزایش ارزش افزوده محصولات زنبورداری، عنوان کرد: برندسازی عسل لرستان و تشکیل زنجیره ارزش از مهمترین برنامههای این سازمان است تا ضمن جلوگیری از خامفروشی، درآمد زنبورداران نیز افزایش یابد.
وی همچنین توسعه تولید فرآوردههای جانبی زنبورعسل از جمله ژل رویال، گرده گل، موم، برهموم و زهر زنبور را از دیگر اولویتهای جهاد کشاورزی استان برشمرد و گفت: حمایت از تولید این محصولات میتواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی صنعت زنبورداری و افزایش درآمد بهرهبرداران داشته باشند.