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همزمان با افزایش سفرهای تابستانی، ۱۲۰ راهدار در محورهای ارتباطی خراسانشمالی برای ارتقای ایمنی تردد، مدیریت حوادث احتمالی و ارائه خدمات به مسافران در حالت آمادهباش قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، معاون راهداری ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان گفت: طرح تابستانه راهداری با استقرار ۱۲۰ راهدار در قالب ۲۵ تیم عملیاتی و در ۲۵ راهدارخانه استان در حال اجراست و نیروهای راهداری آمادگی کامل دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه، خدمات لازم را به کاربران جادهای ارائه دهند.
حامد معروف با اشاره به افزایش تردد مسافران و زائران از محورهای استان افزود: راهداران بهصورت مستمر در محورهای پرتردد، گردنهها و سایر نقاط حساس مستقر هستند تا ضمن تسریع در امدادرسانی، شرایط تردد ایمن را برای کاربران جادهای فراهم کنند.
وی با بیان این که ارتقای ایمنی راهها از مهمترین اولویتهای این ادارهکل در فصل تابستان است، اظهارکرد: در این راستا، عملیات خطکشی محورهای مواصلاتی، تعمیر و نصب تابلوها و علائم ایمنی، آشکارسازی قوسها و دماغهها، نصب چراغهای چشمکزن، پاکسازی حاشیه راهها و اجرای سایر اقدامات ایمنسازی در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: اجرای این برنامهها با هدف کاهش سوانح رانندگی، افزایش ایمنی سفرهای تابستانی و ارتقاء کیفیت خدماترسانی به مسافران و زائران تا پایان فصل تابستان ادامه خواهد داشت.