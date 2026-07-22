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برای تسهیل فعالیتهای مالی ومدیریت منابع، تاکنون سه هزار و ۶۸۹ مسجد استان کرمان در سامانه ملی مسجد ثبت شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان در نشست خبری گفت: نماز جمعه در تمام شهرستانها و بخشهای استان برگزار میشود و در ایام اخیر نیز برنامههای خوبی برای حضور و تجمع مردم در مصلاهای نماز جمعه اجرا شده است.
حجتالاسلام والمسلمین علی حسنی سعدی با اشاره به مأموریتهای جدید این شورا عنوان کرد: مسئولیت جدید مساجد بر عهده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گذاشته شده است.
وی ادامه داد: از دیگر مأموریتهای شورای سیاستگذاری، موضوع افزایش جمعیت و فرزندآوری است و تمامی ستادهای نماز جمعه موظف شدهاند در این زمینه برنامههای ویژهای را دنبال کنند.
حسنی سعدی همچنین از راهاندازی مدرسه مجازی امامت برای ارتقای سطح علمی و مهارتی ائمه جمعه استان خبر داد و گفت: در این مدرسه، محتواهای آموزشی تولید و در اختیار ائمه جمعه قرار میگیرد و در پایان نیز از آنان آزمون گرفته میشود.
وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در این حوزه افزود: در حال حاضر چهار نقطه از استان کرمان فاقد امام جمعه هستند و برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برنامهریزی در حال انجام است.
معاون فرهنگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان نیز با اشاره به وضعیت مساجد استان گفت: تاکنون سه هزار و ۶۸۹ مسجد استان کرمان در سامانه ملی مسجد ثبت شدهاند.
محبی با بیان اینکه پیگیر اخذ شناسه ملی برای مساجد هستیم تا اقدامات و فعالیتهای مالی آنها تسهیل شود، ادامه داد: صدور احکام هیئت امنای مساجد و ائمه جماعت نیز در دست اقدام قرار دارد.