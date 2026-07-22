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معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به شرایط خدمت پرستاران در استانهای جنوبی کشور گفت: ماندگاری نیروی انسانی در مناطق راهبردی جنوب، نیازمند سیاستهای حمایتی، تقویت مشوقهای شغلی و توسعه فرصتهای آموزشی برای نیروهای بومی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عباس عبادی در نشست شورای هماهنگی پرستاری استان بوشهر، با ابلاغ سلام و قدردانی وزیر بهداشت به کارکنان نظام سلامت استان، از خدمات شبانهروزی پرستاران در ارائه مراقبتهای سلامت و حضور مسئولانه آنان در شرایط سخت اقلیمی و روزهای دشوار کشور قدردانی کرد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه استان بوشهر در نظام سلامت کشور اظهار داشت: استانهای جنوبی علاوه بر شرایط آبوهوایی خاص، به دلیل استقرار صنایع بزرگ و نیاز روزافزون به خدمات درمانی، با چالشهای متفاوتی در تأمین و نگهداشت نیروی انسانی روبهرو هستند و لازم است در سیاستگذاریهای منابع انسانی، این شرایط بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دانشآموزان رشته بهیاری در چهار استان بوشهر، خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان بهصورت بومیگزینی و بدون کنکور، براساس ظرفیت یا سوابق تحصیلی، در مقطع کاردانی فوریتهای پزشکی پذیرش خواهند شد؛ مشروط بر اینکه تعهد خدمت در همان استان را بپذیرند.
وی افزود: در رشتههای پرستاری، اتاق عمل و هوشبری نیز مقرر شده ظرفیت پذیرش دانشجو برای این چهار استان از پنج به ۲۰ درصد افزایش یابد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت، توسعه آموزشهای بومی را یکی از راهکارهای مؤثر برای رفع کمبود نیروی انسانی دانست و افزود: معاونت پرستاری وزارت بهداشت از برنامههای مرتبط با ارتقای جایگاه بهیاران، افزایش ظرفیت آموزش در رشتههای پرستاری، اتاق عمل و هوشبری و تربیت نیروهای بومی متناسب با نیاز مناطق جنوبی حمایت میکند.
عبادی همچنین با تأکید بر اینکه رضایت مردم، مهمترین شاخص موفقیت نظام سلامت است، خاطرنشان کرد: تحقق این هدف در گرو ایجاد انگیزه، حفظ کرامت و کاهش دغدغههای کارکنان نظام سلامت است؛ زیرا نیروی انسانی توانمند و باانگیزه، مهمترین سرمایه نظام سلامت برای ارائه خدمات باکیفیت به مردم محسوب میشود.
معاون پرستاری وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به مطالبات بهیاران گفت: تلاش میکنیم سهم حوزه پرستاری از درآمدهای اختصاصی افزایش یابد و بهیاران نیز از نظر مالی متضرر نشوند.
عبادی با تأکید بر ضرورت همگرایی بینبخشی برای رفع مشکلات نظام سلامت اظهار کرد: همدلی ایجادشده در حوزه سلامت استان بوشهر نویدبخش استفاده از همه ظرفیتها، بهویژه صنایع، برای حل چالشهای این حوزه است.
وی با اشاره به شرایط خاص استان بوشهر افزود: مؤلفههای اجتماعی مؤثر بر سلامت از جمله استقرار صنایع و شرایط اقلیمی در این استان، اهمیت توجه ویژه به حوزه پرستاری را دوچندان کرده است و به همین منظور «برد پرستاری» برای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر برگزار خواهد شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز در این نشست از کاهش معوقات پرستاران خبر داد و گفت: اضافهکار کارکنان بهروز شده و کارانه بهمنماه نیز در حال پرداخت است.
اللهکرم اخلاقی با بیان اینکه رضایتمندی نیروی انسانی اولویت اصلی دانشگاه است، افزود: عقبماندگی کارانه پرستاران از ۱۱ ماه به چهار ماه کاهش یافته و در صورت همکاری بیمهها، پرداخت حقوق، اضافهکار و کارانه بهروز خواهد شد.
وی همچنین از پرداخت مرحله دوم ترمیم حقوق کارکنان و بهروزرسانی حق مسکن خبر داد و با اشاره به تأخیر بیمهها در پرداخت مطالبات دانشگاه، آن را یکی از چالشهای جدی نظام سلامت استان عنوان کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، کمبود نیروی پرستاری در جنوب استان را از مهمترین مشکلات این حوزه دانست و گفت: با وجود ردیفهای استخدامی، بسیاری از پرستاران به دلیل شرایط درآمدی، فعالیت در صنایع نفت و گاز را به مراکز درمانی ترجیح میدهند.
اخلاقی با تأکید بر ضرورت اتخاذ مشوقهای ویژه برای مناطق جنوبی استان افزود: برای افزایش ماندگاری نیروهای درمانی در شهرستانهایی مانند عسلویه و کنگان باید شرایط ویژهای در نظر گرفته شود.
وی با قدردانی از رویکرد مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در تقویت تعامل با جامعه پرستاری، بهبود روند پرداخت مطالبات و استفاده از ظرفیت گفتوگوی مستقیم با کارکنان، این اقدامات را گامی مؤثر در افزایش رضایت شغلی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دانست.
در این نشست، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، مدیر پرستاری دانشگاه، اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و نمایندگان سازمان نظام پرستاری، گزارشی از وضعیت خدمات پرستاری، برنامههای آموزشی، چالشهای منابع انسانی و مهمترین مطالبات جامعه پرستاری استان ارائه کردند و درباره راهکارهای تقویت نظام مراقبت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بازدید معاون پرستاری وزارت بهداشت از بیمارستانهای شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید گنجی برازجان
عباس عبادی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در بخش پایانی سفر یکروزه خود به استان بوشهر، از بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و بیمارستان شهید گنجی برازجان بازدید کرد.
وی در جریان این بازدیدها، ضمن حضور در بخشهای مختلف درمانی، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات پرستاری و درمانی، وضعیت نیروی انسانی و مهمترین چالشها و ظرفیتهای این مراکز قرار گرفت.
معاون پرستاری وزیر بهداشت همچنین با حضور در بخشهای بستری، با بیماران و همراهان آنان گفتوگو کرد، از روند مراقبتهای پرستاری عیادت به عمل آورد و از تلاشهای شبانهروزی کادر درمان، بهویژه پرستاران، قدردانی کرد.
عبادی در گفتوگو با مدیران و کارکنان بیمارستانها نیز بر حمایت از جامعه پرستاری، ارتقای کیفیت مراقبتهای پرستاری و بهبود شرایط ارائه خدمات سلامت تأکید کرد.
در این بازدید، مدیران دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و مسئولان حوزه پرستاری، معاون پرستاری وزیر بهداشت را همراهی کردند.