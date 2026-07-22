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معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به نقش مهم رباتیک و هوش مصنوعی در آینده کشور، گفت: باید نسل نوجوان مستعد، از زمان دانش آموزی برای ایفای نقش در آینده صنعت، در مسیر آموزش قرار گیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید ابوالفضل میردهقان در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات بینالمللی رباتیک و هوش مصنوعی «فیراکاپ آزاد ایران ۲۰۲۶» که در این دانشگاه برگزار شد، ضمن خیرمقدم به مهمانان، شرکتکنندگان، دانشآموزان، دانشجویان و خانوادههای آنان، بر اهمیت برگزاری این رویداد علمی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به تحولات و حوادث یک سال گذشته اظهار کرد: در شرایطی که کشور روزهای سختی را پشت سر گذاشته و شاهد جنگ و شهادت عزیزانمان بودهایم، شایسته است یاد و خاطره همه شهدا، بهویژه شهدای دانشآموز و دانشجو را گرامی بداریم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به سابقه این دانشگاه گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر نزدیک به یک قرن سابقه دارد و از سال ۱۳۳۶ با نام کنونی خود فعالیت میکند. این دانشگاه طی دهههای گذشته هزاران مهندس و نیروی متخصص را تربیت کرده که امروز در بخشهای مختلف صنعت و توسعه کشور نقشآفرین هستند.
دکتر میردهقان با بیان اینکه امروزه فناوری به بخش جداییناپذیر زندگی انسانها تبدیل شده است، افزود: رباتیک و هوش مصنوعی از مهمترین فناوریهای آینده هستند و باید بتوانیم دانشآموزان کنجکاو، خلاق و علاقهمند را به سمت این حوزهها هدایت کنیم تا زمینه شکوفایی استعدادهای آنان در عرصه فناوریهای نوظهور فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به دغدغه برخی خانوادهها برای تأمین هزینههای آموزش فرزندانشان در حوزه رباتیک تصریح کرد: متأسفانه برای بخشی از خانوادهها ورود فرزندان به این عرصه با هزینههای قابل توجهی همراه است و اگر برای این موضوع چارهاندیشی نشود، ممکن است در سالهای آتی بخشی از استعدادهای ارزشمند کشور را صرفاً به دلیل مشکلات مالی از دست بدهیم.
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تأکید کرد: برای آینده این صنعت نباید مشکلات اقتصادی، استعدادهای دانشآموزی را از حضور در این حوزه بازدارد و انتظار میرود سیاستگذاران حوزه علم و فناوری و دستگاههای متولی امر با حمایت مادی و معنوی از دانشآموزان مستعد، امکان حضور برابر همه علاقهمندان در عرصه رباتیک و هوش مصنوعی را فراهم کنند.
دکتر میردهقان در پایان از برگزارکنندگان مسابقات، مسئولان اجرایی، داوران و مربیان تیمها قدردانی کرد و گفت: برگزاری چنین رویدادی، حاصل ماهها تلاش و برنامهریزی است و امیدوارم این مسابقات زمینهساز رشد علمی، تبادل تجربه و موفقیت هرچه بیشتر دانشآموزان و دانشجویان کشور در عرصههای ملی و بینالمللی باشد.