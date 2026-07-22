به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در اطلاعیه اداره کل هواشناسی استان اردبیل کآمده است: بر اساس آخرین نقشه‌های هواشناسی تا آخر هفته جاری ضمن افزایش تدریجی و نسبی دمای هوا با عبور موج کوتاهی از استان، در ساعات بعد از ظهر و شب شاهد افزایش ابر و بارش باران به صورت رگبار و رعد و برق خواهیم بود که عمده بارش‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی و نواحی کوهستانی استان خواهد بود.

با توجه به نوع بارش، رخداد مخاطرات جوی از قبیل وقوع سیلاب ناگهانی در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست.

از روز شنبه (سوم مرداد) جو استان اردبیل پایدار بوده و ضمن افزایش محسوس دما، هوای گرمی برای اوایل هفته آینده پیش‌بینی می‌شود.