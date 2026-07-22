به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید گفت: محیط‌بانان منطقه شکار ممنوع بصیران، یک گروه متخلف را هنگام شکار یک راس پازن وحشی در محدوده این منطقه شناسایی و دستگیر کردند.

علی بخش نجاتی افزود: همچنین محیط بانان این شهرستان، یک گروه متخلف دیگر را در کوه‌های روستای چشمه رعنا به جرم شکار یک راس پازن وحشی دستگیر کردند.

وی بیان کرد: شکارچیان متخلفان ضمن تشکیل پرونده برای مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اقلید با تاکید بر اهمیت حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات وحش با درخواست از شهروندان و دوستداران طبیعت گفت: هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

پازن از گونه‌های شاخص و ارزشمند حیات وحش ایران است و حفاظت از جمعیت این گونه، نقش موثری در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های طبیعی کشور دارد.

شهرستان اقلید در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.