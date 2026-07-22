به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، با اعلام اسامی نامزد‌های مرحله نهایی پنجمین جشنواره ملی «پژواک» از سوی ستاد خبری این جشنواره، معاونت صدای صداوسیمای گیلان نیز در میان آثار راه‌یافته به مرحله پایانی خوش درخشید.

بر اساس اعلام هیئت داوران، اثر «قطار هسته‌ای» به تهیه‌کنندگی فرانک سعیدی‌آریا از معاونت صدای صدا و سیمای گیلان موفق شد در بخش اصلی این جشنواره، در جمع نامزد‌های دریافت جایزه قرار گیرد.

پنجمین جشنواره ملی «پژواک» با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از برترین تولیدات و برنامه‌سازان شبکه‌های رادیویی کشور برگزار می‌شود و راه‌یابی یک اثر از معاونت صدای صدا و سیمای گیلان به مرحله نهایی، نشان‌دهنده ظرفیت، خلاقیت و توانمندی برنامه‌سازان این مرکز در تولید آثار فاخر و اثرگذار رادیویی است.