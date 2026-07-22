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مردم شهرستان قرچک در صد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، با برگزاری تجمع و راهپیمایی گسترده، ضمن تجلیل از حماسه مقاومت مردم جنوب و زنجیره انسانی بندرعباس، بر ایستادگی ملی در برابر تجاوزات دشمن و حمایت همهجانبه از مناطق جنوبی کشور تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تجمع و راهپیمایی گسترده ۱۴۳، مردم قرچک با پیام واحد «ایستادگی در برابر تجاوز»، از حماسه مقاومت مردم جنوب و زنجیره انسانی بندرعباس تجلیل کردند.
شرکتکنندگان ضمن حمایت از پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح به دشمن، بر ضرورت همدلی ملی و حفظ زیرساختهای جنوب تأکید نمودند. حاضران با اعلام اینکه «قلب ایران برای جنوب میتپد»، خواستار صرفهجویی در مصرف انرژی و حمایت همگانی از مردم مناطق جنوب کشور شدند