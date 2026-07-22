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امروز عصر ناپایداری جوی در ارتفاعات هرمزگان و وزش باد بر روی دریا پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر در ارتفاعات استان به ویژه بشاگرد رشد ابرهای همرفتی، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط مرکزی استان احتمال افزایش موقتی باد و بروز گرد و غبار وجود دارد.
وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا بعدازظهر وشب در خلیج فارس و جزایر بویژه غرب جزایر کیش و لاوان متلاطم پیش بینی میشود.
حمزه نژاد توصیه کرد: شناورها بویژه سبک و صیادی در این مناطق دریایی با احتیاط رفت و آمد کنند.
وی گفت: فردا هم این شرایط جوی و دریایی در استان پیش بینی میشود و از روز جمعه تا اوایل هفته آینده با افزایش بادهای جنوب شرقی دریای عمان و تنگه هرمز متلاطم میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت ادامه بارشهای عصرگاهی نیز در ارتفاعات استان پیش بینی میشود.
حمزه نژاد افزود: تا فردا ماندگاری هوای گرم و از جمعه افزایش رطوبت نسبی هوا و کاهش ۱ تا ۳ درجهای دمای بیشینه پیش بینی میشود.