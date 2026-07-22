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از ابتدای امسال تاکنون، در برخورد با برهم زنندگان نظم عمومی، ۲۳۶ نفر از اراذل واوباش سابقه دار در استان اصفهان دستگیر شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: از ابتدای امسال عوامل انتظامی استان با اجرای پنج طرح ویژه و صدور دستورات قضایی قاطع، ۲۳۶ نفر از اراذل و اوباش سابقهدار را شناسایی و دستگیر کردهاند.
سید محمد موسویان با اشاره به اولویتهای دستگاه قضایی در برخورد با برهمزنندگان نظم عمومی افزود: تسریع در رسیدگی به پروندههای اخلالگران امنیت از اولویتهای اصلی و برخورد با این جرائم، مطالبه بهحق مردم از دستگاه قضایی است.
وی با هشدار جدی به قانونشکنان گفت: با پیگیریهای اعضای ستاد کنترل مجرمان حرفهای، فضای استان برای فعالیت اراذل، اوباش و سارقان نا امن شده است و هیچگونه ارفاق قانونی برای مخلان آسایش عمومی اعمال نمیشود.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: در صورت ارتکاب مجدد جرم دستورات لازم به بازپرسان و شعب تخصصی برای تشدید قرارهای تأمین کیفری و اعمال اشد مجازات ابلاغ شده است تا امنیت پایدار در سطح جامعه تثبیت شود.