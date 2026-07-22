در پی وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی (خانه باغ) در روستای گورانسراب واقع در مسیر جاده خلخال به هشجین در اردبیل ، متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید فتاح‌زاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل، گفت: در پی وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی (خانه باغ) در روستای گورانسراب واقع در مسیر جاده خلخال به هشجین، متأسفانه یک نفر بر اثر این حادثه جان خود را از دست داد.

وی همچنین گفت: تیم امداد و نجات پست موقت هشجین بلافاصله پس از دریافت گزارش، در محل حادثه حاضر شدند و اقدامات لازم را برای مهار آتش و امدادرسانی انجام دادند، اما با وجود تلاش‌های تیم نجاتگران، متأسفانه یک نفر در این حادثه جان باخت.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اردبیل افزود: در جریان عملیات امداد، پیکر فرد فوتی تحویل عوامل شهرداری شد و مراحل قانونی برای انجام امور مربوطه در حال انجام است.

فتاح‌زاده در پایان تأکید کرد: از شهروندان خواسته می‌شود نکات ایمنی را در واحد‌های مسکونی به ویژه در فصول گرم سال جدی بگیرند تا از بروز چنین حوادث ناگواری جلوگیری شود.