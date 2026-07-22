به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛رضوان حکیم‌زاده در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «صبح عالی» سیمای استان همدان گفت: نظام تعلیم و تربیت وامدار اندیشه‌های بلند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و امروز بیش از هر زمان دیگری رسالت خود را در تربیت نسل آینده و تقویت اقتدار علمی کشور دنبال می‌کند.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز علمی و آموزشی کشور، افزود: نظام سلطه از ایرانِ قوی و دانش‌بنیان هراس دارد و به همین دلیل، مراکز آموزشی، پژوهشی و علمی را هدف قرار می‌دهد. وظیفه آموزش و پرورش نیز در چنین شرایطی، حفظ و تقویت جریان یادگیری و صیانت از سرمایه انسانی کشور است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، سه محور اصلی اقدامات این معاونت در شرایط ویژه را تداوم آموزش، حفظ امید و آرامش روانی دانش‌آموزان و خانواده‌ها و نظارت بر کیفیت یادگیری برشمرد و گفت: با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، از جمله مدرسه تلویزیونی، بسترهای آموزش مجازی، حضور داوطلبانه فرهنگیان در مساجد، حسینیه‌ها و مراکز محلی و همچنین توزیع درس‌نامه در مناطق عشایری، اجازه ندادیم روند آموزش متوقف شود.

حکیم‌زاده با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش، تصریح کرد: حضور در استان همدان با هدف تقدیر از زحمات ارزشمند فرهنگیان، بررسی برنامه‌های آموزشی، شنیدن دیدگاه‌های همکاران و پیگیری اقدامات لازم برای آغاز باشکوه سال تحصیلی آینده انجام شد.

وی در ادامه با تشریح برنامه «حامی» (حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان)، اظهار داشت: این برنامه از سال گذشته با هدف تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر یادگیری برای دانش‌آموزانی که در کسب مهارت‌های پایه فارسی، ریاضی و علوم نیازمند حمایت بیشتری هستند، اجرا شده و نتایج بسیار مطلوبی نیز به همراه داشته است.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: برنامه «حامی» صرفاً یک برنامه جبرانی نیست، بلکه تلاشی برای ایجاد محیطی سرشار از حمایت، امید و یادگیری اثربخش است تا دانش‌آموزان احساس کنند یادگیری آنان برای نظام آموزشی ارزشمند است و شایسته بهترین فرصت‌های آموزشی هستند.

وی با بیان اینکه اجرای این برنامه به‌صورت رایگان و با مشارکت معلمان داوطلب در پایگاه‌های آموزشی انجام می‌شود، از خانواده‌ها خواست با ثبت‌نام فرزندان خود در این طرح، از فرصت ایجادشده برای تقویت مهارت‌های پایه بهره‌مند شوند.

حکیم‌زاده همچنین با تقدیر از ابتکار معاونت آموزش ابتدایی استان همدان در اجرای برنامه‌های آموزشی و مشاوره‌ای ویژه خانواده‌های دانش‌آموزان شرکت‌کننده در طرح «حامی»، گفت: توانمندسازی خانواده‌ها در زمینه شیوه‌های حمایت آموزشی از فرزندان، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت یادگیری دانش‌آموزان دارد و این تجربه ارزشمند می‌تواند در سایر استان‌ها نیز توسعه یابد.

وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گسترده وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: به دستور وزیر آموزش و پرورش و در چارچوب تأکیدات رئیس‌جمهور، برنامه‌های آمادگی برای مهر از فروردین‌ماه آغاز شده و تمامی اقدامات مربوط به ثبت‌نام دانش‌آموزان، کلاس‌بندی، توزیع کتاب‌های درسی، صدور ابلاغ همکاران، آماده‌سازی فضاهای آموزشی و برنامه‌های توانمندسازی نیروی انسانی، به‌صورت مستمر در اتاق وضعیت وزارت آموزش و پرورش رصد و پیگیری می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش افزود: در تمامی شاخص‌های آمادگی برای بازگشایی مدارس، نسبت به مدت مشابه سال گذشته پیشرفت مطلوبی حاصل شده و آموزش و پرورش با آمادگی کامل برای استقبال از مهر پیش‌رو برنامه‌ریزی کرده است.

وی با اشاره به تجربه موفق سال گذشته در مدیریت شرایط خاص، خاطرنشان کرد: برای تداوم آموزش در هر شرایطی، سناریوهای مختلف پیش‌بینی شده است.

از آبان‌ماه سال گذشته نیز تولید محتوای آموزشی همه کتاب‌های درسی دوره ابتدایی با مشارکت معلمان برتر کشور آغاز شد و تدریس کامل دروس به‌صورت فیلم آموزشی تهیه شده است تا در صورت نیاز، مدارس بتوانند بدون وقفه آموزش را ادامه دهند.

وی در پایان، با تأکید بر جایگاه معلمان در پیشرفت کشور، گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر تکریم معلمان و نقش بی‌بدیل آنان در تربیت نسل آینده تأکید داشته‌اند و آموزش و پرورش را پیشران تمدن نوین اسلامی دانسته‌اند. فرهنگیان کشور نیز با همین نگاه و با احساس مسئولیتی ملی و میهنی، در همه شرایط در کنار دانش‌آموزان و خانواده‌ها ایستاده‌اند و با روحیه‌ای جهادی، مسیر تعلیم و تربیت را با قدرت ادامه خواهند داد.