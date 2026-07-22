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دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور امدادگران در شهرستان خرامه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر خرامه گفت: دوره تخصصی پایه دسترسی با طناب با حضور ۲۲ نفر از امدادگران این جمعیت برگزار شد.
صادق میرزایی افزود: در این دوره آموزشی، شرکتکنندگان مباحث تئوری و عملی از جمله انواع گرهها، برپایی کارگاههای نجات، اصول صعود و فرود، نحوه اجرای سیستم تیرول و حفاظت شخصی در کوهستان را فرا گرفتند.
شهرستان خرامه در شمال شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.