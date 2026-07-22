به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ قاسم حیدری، مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو، اظهار داشت: مدیریت تعارض منافع یکی از الزامات حکمرانی مطلوب، سلامت اداری و صیانت از حقوق عمومی است. بر همین اساس، اداره کل حراست سازمان به‌صورت دوره‌ای و هر شش ماه یک‌بار، اطلاعات هویتی تمامی مدیران و کارکنان را با اطلاعات موجود در اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری تطبیق می‌دهد.

وی افزود: در این فرآیند، وجود هرگونه سمت مدیریتی، عضویت در هیأت‌مدیره، مدیرعاملی، بازرسی، صاحبان امضای مجاز و سایر مسئولیت‌های ثبتی و همچنین سهامداری در شرکت‌هایی که فعالیت آنها با حوزه مأموریت، نظارت یا تصمیم‌گیری سازمان غذا و دارو مرتبط است، مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از نبود هرگونه تعارض منافع اطمینان حاصل شود.

حیدری با بیان اینکه تعارض منافع لزوماً به معنای وقوع تخلف یا فساد نیست، تصریح کرد: وجود منافع شخصی یا سازمانی که بتواند بر بی‌طرفی و استقلال تصمیم‌گیری کارکنان و مدیران اثر بگذارد، باید شناسایی و مدیریت شود. به همین دلیل، پایش مستمر اطلاعات ثبتی افراد، یکی از ابزار‌های مؤثر در پیشگیری از شکل‌گیری زمینه‌های تعارض منافع محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهده هرگونه مغایرت یا احراز مسئولیت افراد در شرکت‌های مرتبط، موضوع بر اساس قوانین و مقررات مربوط به سلامت نظام اداری، تعارض منافع و ضوابط استخدامی، بررسی و اقدامات اصلاحی و قانونی لازم انجام می‌شود.

مدیرکل حراست سازمان غذا و دارو تأکید کرد: استعلام‌های دوره‌ای از ثبت شرکت‌ها بخشی از نظام کنترل‌های داخلی سازمان است و در کنار سایر ابزار‌های نظارتی، نقش مهمی در ارتقای شفافیت، حفظ استقلال تصمیم‌گیری، افزایش پاسخگویی و تقویت اعتماد عمومی به عملکرد سازمان غذا و دارو ایفا می‌کند.