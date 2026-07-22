به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان با اجرای این طرح، کارت‌های عمومی سوخت از چرخه مصرف حذف می‌شوند و به جای آن، بنزین با نرخ پنج هزار تومانی تحت عنوان لایه سوم علاوه بر سهمیه‌های قبلی با نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، روی کارت سوخت شخصی هر خودرو شارژ خواهد شد.

احمد سالاری‌فر، با تأکید بر اینکه حجم کل سهمیه دریافتی هر خودرو تغییری نمی‌کند، افزود: سهمیه جدید دقیقاً معادل میزان سهمیه اضطراری پیشین است و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه در ساعات ابتدایی روز و تحمل صف‌های طولانی ندارند و می‌توانند در هر ساعت از شبانه‌روز، بدون دغدغه برای سوخت‌گیری اقدام کنند.

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین اهداف این طرح، افزود: با شارژ شدن سهمیه همه خودرو‌ها از طریق کارت شخصی، امکان رصد دقیق هر لیتر بنزین مصرفی و شناسایی محل و خودروی مصرف‌کننده فراهم می‌شود.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمان در خصوص مدت اعتبار سهمیه‌ها توضیح داد: سهمیه لایه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومانی، تا سه ماه قابلیت ذخیره‌سازی دارد و شهروندان می‌توانند در بازه زمانی سه ماهه از آن استفاده کنند. اما سهمیه‌های لایه دوم نرخ سه هزار تومانی و لایه سوم نرخ پنج هزار تومانی فاقد قابلیت ذخیره‌سازی هستند.