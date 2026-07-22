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از ابتدای مرداد ماه طرح جدید مدیریت مصرف سوخت دراستان کرمان اجرا وبنزین ۵ هزار تومانی وارد کارت سوخت کرمانیها میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، به گفته مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان با اجرای این طرح، کارتهای عمومی سوخت از چرخه مصرف حذف میشوند و به جای آن، بنزین با نرخ پنج هزار تومانی تحت عنوان لایه سوم علاوه بر سهمیههای قبلی با نرخهای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی، روی کارت سوخت شخصی هر خودرو شارژ خواهد شد.
احمد سالاریفر، با تأکید بر اینکه حجم کل سهمیه دریافتی هر خودرو تغییری نمیکند، افزود: سهمیه جدید دقیقاً معادل میزان سهمیه اضطراری پیشین است و شهروندان دیگر نیازی به مراجعه در ساعات ابتدایی روز و تحمل صفهای طولانی ندارند و میتوانند در هر ساعت از شبانهروز، بدون دغدغه برای سوختگیری اقدام کنند.
وی با اشاره به یکی از مهمترین اهداف این طرح، افزود: با شارژ شدن سهمیه همه خودروها از طریق کارت شخصی، امکان رصد دقیق هر لیتر بنزین مصرفی و شناسایی محل و خودروی مصرفکننده فراهم میشود.
مدیر شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان در خصوص مدت اعتبار سهمیهها توضیح داد: سهمیه لایه اول با نرخ ۱۵۰۰ تومانی، تا سه ماه قابلیت ذخیرهسازی دارد و شهروندان میتوانند در بازه زمانی سه ماهه از آن استفاده کنند. اما سهمیههای لایه دوم نرخ سه هزار تومانی و لایه سوم نرخ پنج هزار تومانی فاقد قابلیت ذخیرهسازی هستند.