به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق استان گفت: ادارات موظف‌اند در ساعات اداری ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و در ساعات غیراداری نیز ۷۰ درصد نسبت به ساعات کاری، مدیریت مصرف برق را اعمال کنند.

نائب صادقی با اشاره به اینکه پایش مستمر مصرف ادارات و برخورد با مشترکان بدمصرف، به‌ویژه دستگاه‌های دولتی، با جدیت ادامه خواهد داشت تشریح کرد؛ هیچ گونه اغماضی نسبت به ادارات بدمصرف انجام نخواهد شد و در صورت تخطی از دستور العمل‌ها، برق این ادارات، قطع می‌شود.