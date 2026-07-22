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۸۳ اداره بد مصرف استان چهارمحال و بختیاری با فرایند قطعی برق مواجه شدند.
به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت برق استان گفت: ادارات موظفاند در ساعات اداری ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش مصرف داشته باشند و در ساعات غیراداری نیز ۷۰ درصد نسبت به ساعات کاری، مدیریت مصرف برق را اعمال کنند.
نائب صادقی با اشاره به اینکه پایش مستمر مصرف ادارات و برخورد با مشترکان بدمصرف، بهویژه دستگاههای دولتی، با جدیت ادامه خواهد داشت تشریح کرد؛ هیچ گونه اغماضی نسبت به ادارات بدمصرف انجام نخواهد شد و در صورت تخطی از دستور العملها، برق این ادارات، قطع میشود.