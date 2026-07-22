مردم شهرستان پاکدشت در صد و چهل و سومین شب قرار، با حضور گسترده در میادین شهر، بار دیگر پیمان وفاداری خود را به راه شهید رهبر انقلاب، امام خامنه‌ای، به نمایش گذاشتند این تجمع مردمی، نمادی از پیوند ناگسستنی ملت ایران با آرمان‌های ایشان و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور گسترده اقشار مختلف مردم پاکدشت در صد و چهل و سومین شب قرار، نمادی از تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمان‌های شهید رهبر انقلاب، امام خامنه‌ای است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با تأکید بر هویت اسلامی و انقلابی، ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن را مسیر دستیابی به پیشرفت و سربلندی دانستند.