به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: اولویت اعزام با مددجویان زیارت اولی است.

حمید باسره افزود: مردم می‌توانند با شماره‌گیری کد دستوری #۹*۰۷۶*۸۸۷۷*، واریز مستقیم کارت به کارت به شماره ۶۰۳۷۹۹۷۹۵۰۰۳۰۲۲۲ و ورود به سامانه «سما» به نشانی https://sama.emdad.ir/sama/puyesh/۷۱/۳۱۰۰۰ و انتخاب گزینه کمک با نیت دلخواه (هزینه زیارت) در این طرح مشارکت کنند.

وی گفت: پارسال هزار نفر از نیازمندان واجد شرایط، با کاروان‌های شوق زیارت کمیته امداد هرمزگان به کربلای معلی اعزام شدند.

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