مردم کهگیلویه و بویراحمد در شب صد و چهل و سومین قرار شبانه ، اقتدار ملی را یک بار دیگر در سنگر خیابان به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم این استان با انگیزه‌تر از همیشه در اجتماع شبانه حضور یافته و حمایت از مردم جنوب کشور را وظیفه‌ای ملی دانستند و اعلام کردند که دشمن هرگز نخواهد توانست، اتحاد ملت ایران را خدشه‌دار کند.

در این اجتماع شبانه، مردم استان با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، خواستار ایستادگی قاطع در برابر هرگونه تجاوز و عهدشکنی شدند.

حمایت قاطع مردم کهگیلویه و بویراحمد از نیرو‌های جان‌برکف مسلح، نشان‌دهنده عمق ایمان و باور راسخ این مردم به راهبرد‌های نظام در برابر جنایات صهیونیسم بین‌الملل است.