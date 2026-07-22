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در صد و چهل و سومین شب از شهادت رهبر انقلاب، مردم ورامین با حضور پرشور در تجمعات شبانه، همبستگی خود را با آرمانهای ایشان ابراز کردند. این اجتماع، گواه آن است که ملت ایران با تکیه بر ایمان و وحدت، در مسیر سعادت استوار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضور گسترده اقشار مختلف مردم ورامین در شب ۱۴۳ قرار، نمادی از تداوم مسیر مقاومت و وفاداری به آرمانهای شهید رهبر انقلاب است. شرکتکنندگان در این تجمع با تأکید بر هویت اسلامی، انقلابی و ایرانی، ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن را مسیر دستیابی به پیشرفت و سعادت دانستند.
این اجتماع مردمی در ورامین، بار دیگر اثبات کرد که ملت ایران با تکیه بر وحدت و انسجام ملی، تسلیمناپذیر و در مسیر پیشرفت استوار است.