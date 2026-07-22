به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهاب‌الدین در تشریح جزئیات بازدید از زندان رامهرمز با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر کاهش جمعیت کیفری و رسیدگی به امور زندانیان اظهار داشت: در راستای اجرای برنامه‌های عملیاتی دستگاه قضا و در حاشیه بازدید قضات دادسرا از زندان رامهرمز، ضمن دیدار چهره‌به‌چهره با مددجویان، مسائل و درخواست‌های قضایی آنان مورد استماع و بررسی دقیق قرار گرفت.

وی با بیان اینکه هدف از این اقدامات، تسهیل در فرآیند دادرسی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی برای زندانیان واجد شرایط است، تصریح کرد: در جریان این بازدید، وضعیت قضایی ۱۰۰ نفر از مددجویان بررسی شد که در نهایت ۴۵ نفر از آنان با توجه به نوع جرم، شرایط رفتاری و استحقاق قانونی، از ارفاقات قضایی بهره‌مند شدند.

بهبهانی در خصوص جزئیات و نوع این ارفاقات که در راستای اصلاح و بازپروری زندانیان اعطا شده است، افزود: از مجموع ۴۵ مددجویی که مسیر بازگشت به آغوش خانواده و جامعه برای آنان هموار شد، ۲۲ نفر با دریافت مرخصی، فرصت حضور موقت در کنار خانواده را یافتند و ۱۰ نفر نیز با احتساب دوران حبس، واجد شرایط مرخصی منجر به آزادی تشخیص داده شده و از زندان آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب رامهرمز ادامه داد: در حوزه اشتغال و بازپروری، ۸ نفر از زندانیان که دارای شرایط لازم بودند، با بهره‌گیری از ظرفیت «رأی باز» به اشتغال در مراکز تولیدی و صنعتی خارج از زندان مشغول شدند و ۲ نفر دیگر نیز با استفاده از پابند الکترونیکی، امکان سپری کردن باقی‌مانده دوران حبس خود را خارج از محیط زندان و تحت نظارت سیستم‌های الکترونیکی یافتند. همچنین ۳ نفر از مددجویان نیز با توجه به حسن رفتار و کسب امتیازات لازم، از نهاد قانونی آزادی مشروط بهره‌مند شدند.

وی در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی شهرستان رامهرمز با جدیت در مسیر کاهش جمعیت کیفری و صیانت از حقوق شهروندی زندانیان گام برمی‌دارد و این بازدیدها به صورت مستمر و با هدف پایش دقیق وضعیت قضایی زندانیان در دستور کار قضات دادسرا قرار دارد.