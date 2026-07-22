به خبرگزاری صدا و سیما مرکزچهارمحال و بختیاری، مدیر کل محیط زیست استان گفت: شهرکرد با شاخص کیفیت هوای ۱۰۵، لردگان ۱۱۷ و بروجن ۱۱۲ در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

محسن کریمی افزود: در شهرکرد غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۳۸ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۸۰ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.

به گفته وی در بروجن غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۴۲ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۹۲ میکروگرم در مترمکعب و در لردگان غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ۴۵ و ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون ۱۰۴ میکروگرم در مترمکعب اندازه‌گیری شده است.