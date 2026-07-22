معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی، از ساماندهی و صدور ۱۶۹ فقره مجوز فعالیت برای هنرمندان و صنعتگران استان در سه ماهه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فولادی با تأکید بر اهمیت حمایت از جامعه هنری استان گفت: در راستای حمایت از هنرمندان، صنعتگران و همچنین ساماندهی فعالان رشته‌های مختلف هنری، در سه ماهه نخست امسال ۱۶۹ مجوز فعالیت در حوزه صنایع‌دستی تمدید و صادر شده است.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی گفت: از مجموع مجوز‌های صادر شده، ۱۵۷ فقره مربوط به پروانه‌های تولید انفرادی است که با هدف ارتقای امنیت شغلی هنرمندان و بهره‌مندی آنان از مزایای قانونی صادر و یا تمدید شده است.

وی همچنین با اشاره به نقش کارت شناسایی در فعالیت حرفه‌ای صنعتگران افزود: علاوه بر پروانه‌های تولید، ۱۲ فقره کارت شناسایی نیز برای فعالان صنایع‌دستی صادر شده که به عنوان پشتوانه‌ای قانونی، مسیر حضور این هنرمندان را در بازار‌های کار و عرصه‌های نمایشگاهی هموارتر می‌کند.

فولادی گفت: توسعه، ترویج و حمایت از صنایع‌دستی به عنوان یکی از مهم‌ترین زنجیره‌های ارزش در خراسان جنوبی، همواره در اولویت برنامه‌های این معاونت قرار دارد.



