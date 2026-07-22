به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از جام جهانی تیراندازی در هانگژوی چین، نمایندگان کشورمان در تپانچه ۱۰ متر میکس در خط آتش ایستادند.

در پایان دور مقدماتی تیم ایران با ترکیب جواد فروغی و سامیه یاسی با ۵۷۸ امتیاز در رده هشتم و تیم دیگر کشورمان با ترکیب وحید گل‌خندان و هانیه رستمیان با ۵۷۶ امتیاز در جایگاه دوازدهم ایستاد.

هدایت تیم تپانچه کشورمان را مریم سلطانی برعهده دارد.

در دور مقدماتی تپانچه ۱۰ متر میکس ۴۴ تیم با هم رقابت کردند که در پایان تیم چین با ثبت امتیاز ۵۹۱ ضمن شکستن رکورد جهان به عنوان تیم نخست راهی فینال شد، تیم دوم چین نیز با ۵۸۹ امتیاز راهی دیدار نهایی شد تا یک فینال کاملا چینی برگزار شود. کره جنوبی و روسیه نیز به ترتیب با ۵۸۳ و ۵۸۰ امتیاز برای کسب مدال برنز رقابت می‌کنند

جام جهانی تیراندازی با حضور ۶۸۳ ورزشکار از ۶۶ کشور در چین در حال برگزاری است تا ۶ مرداد ماه ادامه دارد.