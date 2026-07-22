در بسته روایت بیست و پنجم تیرماه تصاویری از مراسم بزرگداشت رهبرشهید انقلاب اسلامی به تصویر کشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همچنین در این بسته تجمع‌های شبانه مردم در حمایت از ایران همیشه سرافراز در گوشه وکنار استان و صحبت‌های شما با رهبر شهید امت روایت شده است.

شما هم می‌توانید راوی روایت ما با ارسال تصاویر خود به این رمزینه درج شده در بسته روایت هستید.

سامانه «روایتها» به نشانی revayatha.ir آماده دریافت تصاویر شما از مراسم بدرقه رهبر شهید و اجتماعات شبانه برای پخش در شبکه استانی و سراسری است.