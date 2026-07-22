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صد وچهلوسومین اجتماع شبانه مردم نسیمشهر با حضور گسترده اقشار مختلف در میدان هفتتیر برگزار شد و شرکتکنندگان در این تجمع با اعلام همبستگی با مردم جنوب کشور، بر وحدت، همدلی و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدها و تجاوزات دشمن تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران با اشاره به روحیه پایداری و مقاومت مردم جنوب کشور، این ایستادگی را جلوهای از هویت ملی و اسلامی دانستند و تأکید کردند؛ همانگونه که در دوران دفاع مقدس، ملت ایران در برابر زورگویی و تجاوز عقبنشینی نکرد، امروز نیز با حفظ وحدت و انسجام از آرمانهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی کشور دفاع خواهد کرد.
شرکتکنندگان همچنین موج همدلی و همراهی مردم در سراسر کشور را نماد انسجام ملی دانسته و تأکید کردند اتحاد و مقاومت، مهمترین سرمایه ملت ایران برای عبور از تهدیدها و دستیابی به پیشرفت و سربلندی است.