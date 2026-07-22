سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر این‌که آب باید به همه نخیلات شهرستان بصورت عادلانه برسد، گفت: نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر روند توزیع آب ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری مفرد جلسه بررسی مشکلات کشاورزی شادگان، با بیان اینکه مرحله سوم رهاسازی آب برای آبیاری نخیلات شهرستان به زودی آغاز می‌ شود، اظهار کرد: با تلاش‌ ها و پیگیری‌های استاندار خوزستان، نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی، معاونان استاندار، مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان و همراهی مسئولان شهرستان طی روزهای آینده مرحله سوم رهاسازی آب برای آبیاری نخیلات شهرستان آغاز می‌شود.

وی افزود: به منظور اجرای مطلوب این مرحله هماهنگی‌ های لازم میان تمامی دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی، امور آب، اداره برق، نیروی انتظامی و تعاونی‌ های آبیاری انجام شده است تا با تقسیم وظایف، نظارت مستمر و همکاری همه‌جانبه آب به صورت عادلانه در اختیار نخلداران قرار گیرد و همه بهره‌ برداران از این نعمت الهی بهره‌ مند شوند.

عفری مفرد بر ضرورت نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر روند توزیع آب تاکید کرد و ادامه داد: همه دستگاه‌های متولی باید با هماهنگی و تلاش مضاعف زمینه رسیدن آب به تمامی نخیلات شهرستان را فراهم کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان در پایان گفت: حمایت از بخش کشاورزی، تولیدکنندگان و بهره‌برداران این حوزه، یکی از الزامات توسعه شهرستان است و مجموعه مدیریتی در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.

در ادامه این جلسه مشکلات موجود در انتهای حوضه شهرستان از جمله نهر عبودی و سایر مناطق شهرستان و موانع رسیدن آب کشاورزی به این مسیرها مورد بررسی قرار گرفت.