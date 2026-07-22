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معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان از تردد بیش از ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای استان به عتبات عالیات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، ولی الله حیاتی معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان گفت: از ابتدای ماه صفر تاکنون بیش از ۱۱۵ هزار زائر اربعین حسینی از مرزهای خوزستان عازم سفر عتبات عالیات شدهاند.
او با بیان اینکه تمهیدات لازم برای عبور ایمن، ارزان و روان زائران با دستور استاندار خوزستان و تلاش مسئولان استانی اتخاذ شده است افزود: امروز چهارشنبه سی و یکم تیر مراسم آغاز رسمی خدمترسانی به زائران اربعین حسینی با حضور استاندار خوزستان، نماینده ولیفقیه در استان و مسئولان ارشد استانی با برافراشتن پرچم عزای حسینی در مرز شلمچه آغاز میشود.