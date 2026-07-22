وزرای علوم ایران و پاکستان بر گسترش روابط علمی و فناوری دو کشور تاکید کردند.

گسترش روابط علمی و فناوری ایران و پاکستان

گسترش روابط علمی و فناوری ایران و پاکستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ وزیران علوم ایران و پاکستان در دیداری که در اسلام آباد برگزار شد، از اجرای موفقیت‌آمیز تفاهمنامه‌های موجود بین مؤسسات آموزش عالی پاکستان و ایران، از جمله دانشگاه ملی زبان‌های مدرن (NUML) در اسلام‌آباد ابراز رضایت کرده و خواستار همکاری‌های مشابه بین سایر دانشگاه‌ها و سازمان‌های تحقیقاتی دو کشور همسایه شدند.

مباحث این جلسه بر افزایش همکاری در آموزش مدرسان، توسعه برنامه درسی، آموزش دیجیتال، هوش مصنوعی، فناوری آموزشی، فنی و حرفه‌ای، ابتکارات تحقیقاتی مشترک، تبادل اساتید و دانشجویان متمرکز بود.

هر ۲ طرف بر اهمیت ترویج پروژه‌های تحقیقاتی مشترک، کنفرانس‌های دانشگاهی، مشارکت‌های نوآوری و فرصت‌های بورسیه تحصیلی برای تقویت پیوند‌های دانشگاهی و تسهیل تبادل دانش و تخصص تاکید کردند.

خالد صدیقی بر تعهد پاکستان به اجرای تصمیمات مربوط به آموزش رر کمیسیون مشترک با ایران و تبدیل دیدگاه مشترک هر دو کشور به نتایج معنادار و عملی تاکید کرد.

وی روابط برادرانه و دیرینه ایران و پاکستان را یک عامل مهم برای تعامل پایدار نهادی در پرداختن به چالش‌های مشترک آموزشی و پیشبرد پیشرفت علمی و فناوری برشمرد.

حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز از مهمان‌نوازی گرم دولت پاکستان قدردانی و ابراز اطمینان کرد که گسترش همکاری بین موسسات عالی آموزشی و علمی دو کشور، روابط فی مابین را بیش از پیش تعمیق بخشیده و از طریق نوآوری، تحقیقاتی و همکاری‌های دانشگاهی به توسعه منطقه‌ای کمک خواهد کرد.

هر دو طرف توافق کردند که هماهنگی نزدیک میان وزارتخانه‌ها و نهاد‌های علمی - فناوری یکدیگر را حفظ کرده و به بررسی راه‌های جدید همکاری با هدف تقویت ارتباطات مردمی، ارتقای دانشگاهی و تقویت توسعه پایدار از طریق آموزش، علوم و تحقیقات ادامه دهند.

همچنین طرفین ابراز خوش‌بینی کردند که نتایج این سفر، مشارکت پایدار بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان را بیش از پیش تقویت کرده و فرصت‌های جدیدی را برای همکاری‌های سودمند متقابل ایجاد کند.



ششمین اجلاس کمیته اجرایی بنیاد علمی سازمان اکو امروز در اسلام‌آباد برگزار می‌شود.