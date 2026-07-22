به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی‌اکبر ولایتی با ارزیابی تحولات منطقه، به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی مبنی بر لزوم همبستگی با کشور‌های اسلامی تأکید کرد و گفت: «یکی از دستورات مهم امام شهید و نیز تأکیدات مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) کمک به کشور‌های اسلامی در جهت رفع نیاز‌های آموزشی، درمانی و پژوهشی آنها بوده است و این همکاری طی سال‌های گذشته با کشور‌هایی همچون افغانستان، عراق و لبنان به اجرا در آمده و نتایج ارزشمندی به همراه داشته است.»

وی درخصوص یمن اظهار داشت: «متأسفانه به دلیل بعضی از مشکلات، این کشور تاکنون امکان دریافت کمک‌های گسترده آموزشی و پزشکی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را نداشته است، اما اخیراً در جریان سفر هیأتی متشکل از اساتید و روسای دانشگاه‌های یمن که برای تشییع پیکر مطهر امام شهید به تهران آمده بودند، اعضای این هیأت با اینجانب ملاقات نمودند و طرف یمنی بر آمادگی برای دریافت کمک‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی در حوزه‌های علوم پزشکی و مهندسی (در انواع آن) و علوم انسانی تاکید کرد.»

ولایتی با بیان اینکه «اینجانب به عنوان رئیس هیأت مؤسس و هیأت امناء دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین ریاست بیمارستان حجت بن الحسن عسگری (عج) - مسیح دانشوری سابق - در این رابطه اقدام عملی خواهم کرد» تأکید کرد: اینجانب از همین امروز آماده‌ام به محض اعلام آمادگی دولت یمن در راستای دستور امام شهید و تأکید مقام معظم رهبری هرگونه مساعدت آموزشی، پژوهشی و پرستاری را در اختیار مردم و جوانان مظلوم و مقاوم یمن قرار دهم و در اولین گام دانشگاه آزاد اسلامی یک هیأت صد نفره متشکل از دانشمندان، پژوهشگران و استاد برجسته این دانشگاه را برای بررسی اولیه برای چگونگی انجام این همکاری، در قالب یک تیم علمی به یمن اعزام خواهد کرد.