کتاب بزرگتر از همه‌ی همه کتابی با دو روایت داستانی که دو طرفه چاپ شده است و در پایان به یک نقطه مشترک می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این اثر که متناسب رده کودک و نوجوان است به همت انتشارات مهرستان و در میانه جنگ تحمیلی سوم به رشته تحریر درآمده و در چاپ چهارم آن به تعداد ۸۰۰۰ نسخه وارد بازار کتاب شده است.

بزرگتر از همه‌ی همه به قلم سنا ثقفی و تصویرگری زهرا سادات موسویان در قطع وزیری و در ۴۲ صفحه به دو روایتی می‌پردازد که در نهایت برای مخاطب کودک خود پیامی واضح دارد اینکه خدا بزرگتر از همه است.

از یک سو روایت دختری در زمان حضرت ایراهیم (ع) و از سوی دیگر پسری در زمان شهادت رهبر انقلاب که هردو پیامی مشترک دارند. روند تهیه این کتاب در شرایط عادی ۶ ماه به طول می‌انجامید که با همت گروه تولید این زمان به یک ماه کاهش یافته است.

کتاب بزرگتر از همه‌ی همه به زبان عربی ترجمه و چاپ شده است که می‌تواند در اربعین هدیه مناسبی برای کودکان عراقی باشد.

برای این کتاب پویش نقاشی برپا شده که کودکان می‌توانند تا پایان ماه صفر با مراجعه به تارنمای انتشارات مهرستان آثار خود را ارسال و در قرعه کشی شرکت کنند.