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معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: تاکنون بیش از یکمیلیون و ۳۸۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور در سامانه یکتا شناسنامهدار شده و حدود ۲۱۰ هزار پروانه نیز در حال رسیدگی است.
جعفر گوهرکانی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با تشریح روند شناسنامهدار شدن محصولات کشاورزی گفت: این اقدام بر اساس تکالیف قانونی، بهویژه قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف رهگیری، ردیابی، کنترل کیفیت و افزایش سلامت محصولات در حال اجراست.
وی با اشاره به نگرانیهای موجود درباره باقیمانده سموم، نیترات و فلزات سنگین در برخی محصولات کشاورزی افزود: شناسنامهدار شدن محصولات کمک میکند مبدأ تولید، نوع نهادههای مصرفی، شرایط آب و خاک و فرایند تولید بهصورت دقیق مشخص شود تا در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با استانداردها، منشأ آلودگی قابل شناسایی و پیگیری باشد.
به گفته جعفر گوهرکانی اجرای این طرح با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، اتاق اصناف کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی در بستر سامانه یکپارچه کشاورزی (یکتا) در حال انجام است و کشاورزان میتوانند از طریق خوداظهاری یا با نظارت ناظران فنی، اطلاعات واحد بهرهبرداری و محصول خود را ثبت کنند.
وی با بیان اینکه این طرح فعلاً در استانهایی مانند فارس، سمنان، قزوین، کرمانشاه و خوزستان با استقبال خوبی همراه بوده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از یکمیلیون و ۳۸۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی کشور شناسنامهدار شده و برای حدود ۲۱۰ هزار پروانه نیز اقدام صورت گرفته است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: در گام نخست، محصولات زراعی و باغی مشمول این طرح شدهاند و بهعنوان نمونه، محصولاتی مانند سیبزمینی و کیوی باید در چارچوب این ضوابط تولید و عرضه شوند. به گفته او، تا پایان برنامه هفتم، همه محصولات کشاورزی مشمول قانون باید شناسنامهدار شوند.
گوهرکانی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر کمک به سلامت جامعه، زمینه را برای افزایش کیفیت تولید، تسهیل صادرات و اعتماد بیشتر مصرفکنندگان فراهم میکند.